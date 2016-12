qui som/contacte/mapa web Bon Nadal Us desitgem Bon Nadal i bona entrada d'any amb la felicitació que ens fan arribar els amics de la Fundació Migra Studium. Una Fundació que treballa a favor dels drets i la dignitat de les persones migrades més vulnerables. (Per més informació www.migrastudium.org) Recessos Recés d'Advent i Nadal 2016 Aquest any, la nostra reflexió tindrà com a fil les anomenades Antífones «Oh», amb ... Espai Sagrat Pregària diària online Una aturada de deu minuts per pregar aquí i ara. Pregària virtual NO PUC PERDONAR. ÉS SUPERIOR A LES MEVES FORCES Assumptes econòmics, herències, infidelitats, estafes, calúmnies, traïcions, conflictes ... La colla d'amics de Jesús Tots Sants Demà celebrarem la festa de TOTS SANTS i farem LA CASTANYADA Pregactualitat Pregar des de l'actualitat Aquest és un espai de pregària que parteix de la reflexió i anàlisi de les notícies ... Prega-rock Melendi Voy caminando por la vida,

Sin pausa pero sin prisa,

Procurando no hacer ruido

... Al cor del món Mentre dormies En Georg és un universitari alemany que estudiava a Barcelona el curs 2015-2016. ... Homilies Nadal - Nadal 1. NADAL ÉS SILENCI I PAU

Les catequesis que ens proposen els evangelis apunten ... Vinyetes Només et vull a tú El ... Actua 50 voluntaris per al programa d’acollida Els serveis bàsics com les dutxes, el rober, la farmaciola i la consigna, i els ...